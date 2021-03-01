Нью-Йорк, США, , 23:15 — REGNUM Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте подвела итоги прошедшей игровой недели.

Третьей звездой был назван нападающий «Миннесотой Уайлд» Матс Зукарелло, который набрал 8 (2+6) очков в последних 4 матчах.

Второе место пьедестала занял нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. Он также отличился 8 (3+5) баллами результативности и забил свой 400-й гол в карьере НХЛ.

Первая звезда недели — российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Он выиграл три матча на прошедшей неделе, два из которых отстоял на «ноль».