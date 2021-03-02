Берлин, , 08:40 — REGNUM Дело Навального и «Северный поток — 2» — это две разные ситуации, которые не влияют одна на другую, отметили в кабмине ФРГ. Об этом 1 марта сообщается на официальном сайте комитета бундестага (Германия) по экономике и энергетике.

В кабмине сообщили, что Германия совместно с ЕС уже ввела санкции касательно скандала вокруг Алексея Навального, но проект «Северного потока — 2» ими не был затронут.

Такую позицию объяснили участием в проекте более ста европейских фирм, которые могут пострадать из-за отмены строительства. Также сообщается, что программа газопровода соответствует действующему европейскому праву и поможет решить проблему нехватки газа в Западной и Восточной Европе.

Как писало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не следует связывать инцидент с блогером Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Меркель сделала 28 августа на пресс-конференции.