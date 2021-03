Варшава, , 23:02 — REGNUM Польская Forever Entertainment заключила соглашение с японской Square Enix, в рамках которого она выпустит несколько игр-ремейков в рамках франшизы компании. Об этом 1 марта сообщил портал Wccftech.

К сожалению, пока нет информации о том, о какой именно франшизе Square Enix идёт речь. Отмечается, что все ремейки получат современную графику, при этом геймплей (игровой процесс) и сценарий останутся такими же, как в оригинальных играх. Forever Entertainment получит «значительную часть выручки (более 50%)» от продаж игр на всех платформах.

Стоит отметить, что Forever Entertainment и Square Enix ранее выступили в качестве издателей игры Fear Effect Sedna, разработкой которой занималась французская студия Sushee. Польская компания также издала игру Panzer Dragoon: Remake и сейчас занимается проектами ремейков первой и второй части The House of the Dead.

