Мюнхен, Германия, , 23:02 — REGNUM Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру во Франции.

Согласно информации портала tz, австрийский футболист вел переговоры с президент «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хилайфи, который долгое время хотел видеть его в своем клубе. «ПСЖ» уже сделал официальное предложение «Баварии» по трансферту футболиста. Французский клуб готов предложить Алабе амплуа центрального полузащитника.

Минувшим летом «ПСЖ» запрашивал информацию о контракте Алабы с «Баварией».

Ранее игрок заявил, что желает покинуть мюнхенский клуб в ближайшее трансферное окна. Он долгое время вел переговоры о новом соглашение с «баварцы», но стороны так и не пришли к соглашению.

В текущем сезоне Давид Алаба принял участие в 22 матчах за «Баварию» и отличился в них двумя голами и одной голевой передачей.