Идлиб, Сирия, , 23:00 — REGNUM За последние сутки с территории зоны деэскалации «Идлиб» боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили 29 обстрелов, сообщил 1 марта заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Хама, Сирия Ali Almazawi

По данным российских военных, обстрелы были отмечены на территории сирийских провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны — 21 обстрел), из них в провинции Идлиб — 11 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — три обстрела», — рассказал Александр Карпов.

Кроме того, ранее средства ПВО российской авиабазы «Хмеймим» отразили очередное воздушное нападение.

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