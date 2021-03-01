Браззавиль, , 22:58 — REGNUM На Африканском континенте уже более 100 тысяч человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает 1 марта региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Согласно последним официальным данным, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено уже 3 897 427 носителей коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 103 700 больных COVID-19, свыше 3,4 миллиона человек излечились от заболевания.

В первую пятёрку африканских стран по распространению инфекции входят Южно-Африканская Республика, Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.