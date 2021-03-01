Ижевск, , 22:53 — REGNUM В Удмуртии после затяжных морозов в первую неделю марта потеплеет. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

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Так, в ночь с 1 на 2 марта к территории региона подойдет очередной циклон, который принесет ветреную и снежную погоду, температура воздуха составит — 15… — 20 °C, днем во вторник потеплеет до — 1… — 6 °C.

Ночь на 3 марта будет менее холодной, чем предыдущая, с температурой от — 5 °C до — 10 °C, днем ожидается 0… — 5 °C. 4 марта ожидается небольшой снег с температурой от — 2 °C до — 7 °C днем и от — 9 °C до — 14 °C в ночные часы.

В ночь на 5 марта на погоду вновь будет влиять частный циклон, погода будет снежной, на дорогах — накат и заносы. Температура воздуха ночью составит — 4 °C до — 9 °C, в дневные часы — от — 1 °C до — 5 °C. По предварительному прогнозу, к выходным вновь несколько похолодает.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие выходные были в республике морозными, как и вся предыдущая неделя. Синоптики ожидали, что 2 марта к территории республики подойдет очередной циклон, вновь начнется снегопад, а температура начнет повышаться.

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