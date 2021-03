Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA), вероятно, решила отложить релиз новой игры Need for Speed, разработкой которой занимается студия Criterion Games. Об этом 1 марта сообщил портал DSOGaming.

По имеющейся у издания информации, EA решила, что Criterion Games должна помочь студии DICE завершить работу над следующей игрой Battlefield. Автор статьи отметил, что в 2021 году EA может выпустить другую гоночную игру, разработкой которой сейчас занимается недавно купленная ей Codemasters.

Напомним, в феврале 2021 года EA сообщила, что студия Ghost Games больше не будет разрабатывать игры Need for Speed, и что франшиза вновь перейдёт к Criterion Games. Стоит отметить, что эта студия помогала Ghost Games в создании Need for Speed: Heat, а до этого, в 2018 году, выпустила игру Burnout Paradise Remastered.

