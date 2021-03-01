Москва, 1 марта, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Армейский корпус и морская пехота Балтийского флота начали проведение планового лагерного учебного сбора артиллерийских подразделений, сообщает 1 марта пресс-служба Западного военного округа.

Минобороны России

Мероприятия боевой подготовки будут проводиться на нескольких военных полигонах на территории Калининградской области. В них будут задействованы около полутора тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

Артиллеристы на практике выполнят более 200 различных огневых задач.

Учебные цели различного типа надо будет уничтожить с применением артиллерийских орудий «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», самоходных артиллерийских орудий «Нона» и другого артиллерийского вооружения. Экипажи и боевые расчёты отработают маршевые задачи, развёртывание и оборудование огневых позиций, а также мероприятия по маскировке.

План выполнения учебных задач включает в себя дневные и ночные стрельбы по различным целям, зачетные стрельбы одиночных расчетов, батарей и дивизионов.