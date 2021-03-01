Барселона, Испания, , 22:45 — REGNUM «Барселона» может продать французского нападающего Антуана Гризманна в это летнее трансферное окно.

Согласно информации портала Ok Diario, каталонский клуб хочет выручить за трансфер игрока не меньше 60 миллионов евро, что равняется половине от той суммы, что «Барселоне» пришлось заплатить «Атлетико» за Гризманна летом 2019 года.

При этом Гризманн не планирует уходить из клуба, с которым его связывает многомиллионный контракт до лета 2024 года.

«Барселона» пыталась продать его минувшим летом, но не смогла найти заинтересованный в Гризманне клуб из-за его зарплаты.

В текущем сезоне Антуан Гризманн набрал 12 (6+6) очков по системе «гол+пас» в 23 матчах за «Барселону».