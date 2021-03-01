Казань, , 22:40 — REGNUM В Татарии задержали 62-летнего бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора по подозрению с преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый с помощью посредника, который в сейчас является бывшим руководителем Челнинского территориального отдела Ростехнадзора, получил взятку в размере 1,4 млн рублей от директора одной из организаций за помощь в выдаче разрешения на запуск в эксплуатацию электроустановки в Набережных Челнах.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайство об избрании в отношении бывшего главы управления меры пресечения. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В управлении уточнили, что противоправная деятельность подозреваемого установлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР и УЭБиПК МВД по Татарии.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году Приволжское управление Ростехнадзора возглавлял Борис Петров. Он занял пост в 2005 году, а в мае 2020 года его покинул. До работы в управлении он в течение четырех лет с 2001 года являлся министром экологии и природных ресурсов Татарии.