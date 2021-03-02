Вашингтон, , 09:04 — REGNUM США не вели переговоры с представителями Ирана с тех пор, как администрация президента Джо Байдена заняла офис, заявил пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс и добавил, что штаты готовы вернуться к соглашению по ядерной сделке, если Иран поступит также. Об этом 1 марта пишет CNN.

«Если Иран решит вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, то США поступят также. Это послужило бы фундаментом для более прочного соглашения между странами и помогло бы решить многие другие проблемы», — сообщил Прайс.

Прайс уточнил, что США навряд ли выйдут на связь с Ираном, предварительного не посоветовавшись с союзниками.

Как писало ИА REGNUM, ранее власти Ирана отвергли предложение Евросоюза и США о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели. Тегеран якобы потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.