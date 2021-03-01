Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Потоковый сервис Netflix приобрёл права на эксклюзивный показ в США нового фильма «Ледяная дорога» (The Ice Road), главную роль в котором исполнил Лиам Нисон. Об этом 1 марта сообщил портал Deadline.

По имеющейся у издания информации, сумма сделки составила $18 млн. Отмечается, что конкурс прошёл в рамках Европейского кинорынка, кроме Netflix купить права на показ картины пытались ещё несколько компаний.

«Ледяную дорогу» снял режиссёр Лоуренс Фишборн. Сюжет фильма расскажет о том, как герой Лиама Нисона возглавит операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке после обрушения удалённой от цивилизации алмазной шахты.

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