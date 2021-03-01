Москва, , 23:10 — REGNUM Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко присвоить старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Странно как-то. Сын Лукашенко похож на президента Азербайджана Ильхама Алиева, а сын Алиева на Лукашенко», — шутит Arsen H.

Многие пользователи не выразили своего позитивного отношения к такому решению главы Белоруссии. Люди считают, что такие звания зачастую раздаются, не основываясь на реальных качествах человека.

«Раньше, чтобы получить офицерское звание, военные получали их годами с самых низов, а сейчас, главное, кто твой папа, или у кого ты в приближенных. И не важно, садил ты картошку или был оленеводом», — считает Майя К.

Некоторые комментаторы предположили, что это может быть связано с тем, что президент Белоруссии делает большой акцент в поддержке силовых ведомств республики.

«Видимо, силовиков решил усилить?», — задаётся вопросом Александр Т.

Отдельные граждане призвали белорусские власти быть более скромными и не раздавать так часто высокие должности.

«Раздают звания и должности, как подарки в рождество. Не страна, а ежедневный праздник», — поделилась своим мнением Katia G.

Напомним, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса.