Калининград, , 22:26 — REGNUM В Калининградской области начались учебные сборы подразделений войсковой разведки Балтийского флота, сообщает 1 марта пресс-служба Западного военного округа.

В учебных и тренировочных мероприятиях задействованы порядка тысячи военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Учебные сборы будут продолжаться в течение марта 2021 года.

Разведподразделениям Балтфлота предстоит выполнить учебные задачи в рамках наступательных и оборонительных действий, отработать применение штатного оружия и специальных технических средств разведки.

Учебные мероприятия будут проводиться в различных погодных условиях, как светлое, так и в тёмное время суток

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