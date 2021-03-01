Луганск, 1 марта 2021, 22:26 — REGNUM Тяжёлые осколочные ранения получил украинский военный при попытке разобрать противопехотную мину, сообщил 1 марта журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Мироновский. Ефрейтор ВСУ похитил одну из противопехотных мин в ходе выгрузки боеприпасов — «для дальнейшего изучения».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля солдат ВСУ погиб при погрузке самоходки на железнодорожной станции в Рубежном.
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