Варшава, , 22:19 — REGNUM В коммуне Решель Кентшинского повета Польши утонул мужчина, пытавшийся спасти двух девочек 9 и 10 лет. Они гуляли на озере — и под ними провалился лед. Об этом сообщает Dziennik со ссылкой на пресс-секретаря местного отдела полиции Эвелину Пясчик.

«Две девочки 9 и 10 лет играли на замороженном озере за деревней, — отметила она. — Внезапно лед треснул, и они обе оказались в воде. Соседи услышали крики девочек. Один из них — местный житель 40 лет — бросился в воду, чтобы спасти девочек, но, к сожалению, он тоже начал тонуть».

«10-летняя девочка сама доплыла до берега и выбралась из водоема, а её 9-летняя подружка и мужчина стали тонуть. На место тут же прибыли другие местные жители, которые достали их обоих. Девочка выжила, а мужчину спасти не удалось», — сообщила Пясчик.