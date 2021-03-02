Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Детеныш северного гладкотелого кита был найден мертвым у побережья Южной Каролины, через четыре месяца после того, как его впервые обнаружили запутавшимся в рыбацких сетях. Об этом 1 марта сообщает Associated Press.

В национальном управлении океанических и атмосферных исследований США подтвердили, что кит был обнаружен мертвым примерно в 24 километрах от побережья Мертл-Бич.

Это уже третий найденный мертвым детеныш кита с начала начавшегося в ноябре сезона отела. Беременные самки китов каждую зиму уплывают к теплым берегам Джорджии и Флориды, чтобы дать рождение своему потомству.

Напомним, что в последние годы особи северных гладкотелых китов подвержены высокой смертности и плохо воспроизводятся. На данный момент ученые насчитывают менее 400 северных гладких китов.