Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Сотрудничество с Россией в Совете Безопасности ООН — это та сфера, где могут успешно и на благо мира работать Вашингтон и Москва, сообщила 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Говоря о «разногласиях» Штатов с Россией, новый американский представитель в ООН отметила, что есть сферы, где Вашингтон «надеется на сотрудничество с русскими».

Томас-Гринфилд «В частности, мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, безопасность и процветание миру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад Томас-Гринфилд была приведена к присяге в качестве нового постоянного представителя США при ООН. Она ранее уже встретилась с российским постпредом при ООН Василием Небензей.

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