Москва, , 23:10 — REGNUM Инцидент с депутатом Днепропетровского областного совета на Украине Геннадием Гуфманом, когда чиновник решил предупредить собравшихся, что он собирается сказать пару слов на восточно-украинском языке, имея в виду русский, вызвал реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 1 марта в социальной сети Facebook.

«Правильно, пусть говорят на восточно-украинском и чувствуют себя хозяевами положения. Через пару лет придумают, что русский — это на самом деле забытый украинский и вспомнят его», — написал Volodimir P.

Многие пользователи считают достаточно забавным то, что украинские депутаты бояться называть русский язык таким, каков он есть.

«Комики, да и только! Делать-то им нечего, всё стоит, вот и изощряются!», — считает Алмажан М.

Некоторые комментаторы считают, что многие русскоговорящие граждане Украины получили лазейку, чтобы иметь возможность свободно разговаривать на своём языке, следуя примеру депутата.

«Браво! Гениально! Советую всем украинцам, которые не хотят переходить на «мову», говорить на «восточно-украинском», — пишет Vadim P.

Нашлись и те, кто указал на то, что в России могут тоже так поступить и переименовать украинский язык, согласно его географическому положению по отношению к Российской Федерации.

«Ну, дурь же полная. Уже не знают, какими антироссийскими ужимками своих натовских хозяев позабавить. Ведь с таким же успехом можно их «мову» назвать «юго-западно-русским», — поделился своим мнением Андрей К.

Напомним, 1 марта украинское издание «Цензор» опубликовало материал о том, что депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман во время заседания перешёл с украинского языка на русский, придумав для него новое название «восточно-украинский».