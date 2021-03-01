Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Пехотные подразделения Армии США готовятся к принятию на вооружение новых автомобилей повышенной проходимости Infantry Squad Vehicles, сообщает 1 марта пресс-служба компании GM Defense LLC.

Автомобиль разработан в рамках тендера на новый легкий внедорожник для пехоты, выигранный компанией GM Defense.

Теперь компания начинает всесторонние испытания Infantry Squad Vehicles, которые будут проходить на полигоне Юма в штате Аризона и продлятся до конца апреля 2021 года.

Пентагон подписал контракт на поставку 649 таких автомобилей на общую сумму в $214,3 млн.

В течение восьми следующих лет производство таких автомобилей может достичь 2065 штук.

Полноприводный автомобиль с 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизельным двигателем Duramax мощностью более 186 л.с. оснащается шестиступенчатой автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Все важные узлы и агрегаты имеют дополнительную защиту.

Внедорожник Infantry Squad Vehicles способен перевозить девять человек и может транспортироваться внутри транспортного вертолета CH-47 Chinook.

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