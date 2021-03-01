Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Энтузиаст выпустил модификацию к игре GTA Online, которая сократила время загрузки на 70%. Об этом 1 марта сообщил портал Screen Rant.

Моддер (создатель модификаций к видеоиграм), известный под ником T0st, опубликовал журнал разработки, в котором рассказал о том, как ему удалось решить известную проблему популярной онлайн-игры. Ему, в частности, удалось выяснить, что очень много ресурсов процессора тратится на обработку текстового файла, содержащего списки из около 63 тыс. позиций внутриигровых предметов, доступных к покупке, а также всех персонажей игры.

T0st призвал студию Rockstar перенести результат его работы в официальную сборку GTA Online. Он отметил, что сотрудник компании потратит на это не более одного дня.

Напомним, GTA Online является онлайн-компонентом Grand Theft Auto V. В январе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что моддер VsHumanity выпустил модификацию, которая добавила в эту игру злодея Homelander (Патриот или Твердыня) из сериала «Пацаны».

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