Москва, , 22:03 — REGNUM Законопроект, освобождающий медиков от уголовной ответственности за утрату наркотических препаратов по неосторожности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Действие Уголовного кодекса предлагается не распространят на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

Внесение предлагаемого изменения не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ.

За период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 2282 УК, из них 29 в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд.

Внесение изменения соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, который признает одной из причин ограничения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях наличие правовых санкций за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками.

Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 г.