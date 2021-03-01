Ижевск, , 22:01 — REGNUM В Удмуртии до настоящего момента зарегистрировались самозанятыми 12 289 человек. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Бречалов подчеркнул, что в Фонде развития предпринимательства самозанятые могут получить льготный микрозайм под 2,12% годовых. Также в Фонде развития предпринимательства на реализацию проектов по развитию физкультуры, спорта и семейных кафе на селе они могут получить льготный микрозайм под 1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало ноября 2020 года Бречалов говорил, что в республике зарегистрировались самозанятыми 6526 человек. Таким образом, в течение четырех месяцев число самозанятых выросло на 88,3%.

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