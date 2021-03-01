Киев, , 21:59 — REGNUM Ситуация с углем на тепловых электростанциях Украины остается критической, однако по состоянию на 1 марта, по сравнению с началом прошлой недели, запасы топлива увеличились на 41,4%, сообщила госкомпания «Укрэнерго».

В компании отмечают, что впервые за последние периоды практически во все дни последней недели на складах ТЭС накапливалось больше угля, чем было выработано. В среднем за последние 10 дней поставки составили 76,8 тыс. тонн, а расходы — 63,2 тыс. тонн угля.

По состоянию на 1 марта по сравнению с 22 февраля запасы угля всех марок на складах ТЭС увеличились на 41,4% до 425,6 тыс. тонн. В том числе из них запасы газового угля увеличились на 59% — до 303,4 тыс. тонн, антрацитового — увеличились на 10,3% до 122,1 тыс. тонн.

При этом, подчеркнули в «Укрэнерго», угля на складах ТЭС всё равно лишь 50% от минимально необходимых запасов.

ИА REGNUM напоминает, что и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее заявил, что дефицит угля восполняется за счет собственной добычи и закупок в Казахстане.

23 февраля Витренко заявил, что украинская энергосистема прошла самый сложный период, когда риск веерных отключений был вполне реален, и вошла в обычный режим работы, в частности, газовые блоки тепловых электростанций снова выведены в резерв.