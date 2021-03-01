Москва, , 23:01 — REGNUM Решение суда Парижа признать бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого «дела о прослушке» вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook.

«Сильно сдал Саркози. Вот что значить перечить США! Когда Россия сможет такое влияние иметь?», — задаётся вопросом Геннадий Б.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что Саркози стал жертвой своей профранцузской политики, которая очень не понравилась Соединённым Штатам Америки.

«Ну, его вина, конечно, понятна. Коррупционные казнакрады Франции сократили выход на пенсию и пособия стипендий студентам с медиками, назвав мешавшего им Саркози коррупцией», — считает Alexander A.

Часть людей предположила, что Саркози просто поступил опрометчиво, не создав себе безопасные условия, после ухода с поста президента.

«Соломку надо было постелить. Теперь поздно пить боржоми!», — написал Александр Т.

Нашлись и те, кто напомнил о том, что Саркози был причастен к событиям в Ливии, госперевороту и, как итог, гражданской войне в этой стране.

«За Каддафи всё равно отвечает и ещё ответит по первое число», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Напомним, 1 марта РИА Новости опубликовали материал, согласно которому суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием в рамках так называемого «дела о прослушке» и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно.