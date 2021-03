Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM Поклонники сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney Plus стали выражать в соцсетях негодование по поводу того, что организаторы и жюри премии «Золотой глобус» «проигнорировали» шоу. Об этом 1 марта сообщил портал We Got This Covered.

Многие фанаты, в частности, заявили, что они не могут поверить в то, что «Мандалорец» уступил шоу Netflix «Корона» в номинации «Лучший драматический сериал». Редакция издания отметила, что результат её не очень удивил, поскольку «Золотой глобус» достаточно редко награждает сериалы, выполненные в жанрах научной-фантастики и фэнтези.

Автор статьи обратил внимание, что та же «Игра престолов» несколько раз была номинирована на эту премию, однако так её и не получила. Исключением стало лишь шоу «Секретные материалы», которое в 90-х годах трижды заняло первое место.

https://twitter.com/vforvalidation/status/1366393529124143104

https://twitter.com/FanSided_ENT/status/1366221309521313792

https://twitter.com/leiaaahansolo/status/1366220613975687168

Напомним, на премию «Золотой глобус 2020» в категории «Лучший драматический сериал» были номинированы «Страна Лавкрафта» (HBO), «Мандалорец» (Disney Plus) и три шоу Netflix: «Корона», «Озарк» и «Рэтчед». Церемония награждения состоялась 28 февраля 2020 года, она прошла в онлайн-формате.

