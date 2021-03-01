Багдад, , 21:50 — REGNUM Пять человек пострадали при разгоне митинга в Багдаде, передаёт 1 марта Al-Sumaria.

Уточняется, что митинг в иракской столице поддержали несколько сот человек. Полиция для его разгона применила шумовые гранаты и пустила в ход дубинки.

Багдадцы, вышедшие сегодня, 1 марта, на улицы, поддержали протестующих в городе Эн-Насирия (провинция Ди-Кар, Ирак).

Напомним, жители Эн-Насирии выступают против политики властей не первый день, возмущаясь неприемлемыми жизненными условиями — недостатком пресной воды, электроснабжения, антисанитарией.