Санкт-Петербург, , 21:55 — REGNUM Служебный автомобиль полиции попал в дорожную аварию вечером 1 марта на Морской набережной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В ДТП пострадали как полицейские, так и двое граждан, которых доставляли из одного отдела полиции в другой.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 20 часов. Управлявшая автомобилем KIA женщина на перекрестке при повороте налево не предоставила преимущество в движении двигавшемуся прямо по встречной полосе служебному микроавтобусу Ford. В полицейском автомобиле находились трое полицейских и двое гражданских лиц.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля. С различными травмами их госпитализировали», — отметили в Главке МВД.