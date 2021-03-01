Киев, , 21:46 — REGNUM Верховная рада Украины должна принять изменения в законодательство, необходимые для получения очередного транша МВФ.

Об этом сегодня, 1 марта, в эфире канала «Украина 24» заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, Киев рассчитывает на получение в этом году транша МВФ. Устенко напомнил, что действующая сейчас программа сотрудничества рассчитана на 5 млрд долларов, из которых Украина получила только 2,1 млрд.

Советник также сделал акцент на том, что требования программы сотрудничества с МВФ совпадают с программой президента Владимира Зеленского.

«Речь идет о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры… Как только будут проголосованы в Верховной раде соответствующие законодательные инициативы, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ — мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа», — подчеркнул Устенко.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля Зеленский заявил, что у Украины «нормальные отношения с МВФ» и отметил, что лично он не согласен с некоторыми требованиями фонда относительно реформ. При этом президент убежден, что до конца года Украина получит как минимум один транш от МВФ в размере 700 млн долларов.