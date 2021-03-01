Москва, 1 марта, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что Москва ответит, в случае введения против страны новых санкций со стороны Евросоюза, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 1 марта в социальной сети Facebook.

Илья Репин. Запорожцы. 1880 — 1891

«Есть готовый текст ответа — знаменитое письмо турецкому султану из «Тараса Бульбы». Жаль только, на Украине не прочитают, там роман запретили», — написал Василий Л.

Многие пользователи призвали руководство России наконец-то по-настоящему ответить на антироссийские санкции.

«Надо так ответить, чтобы ЕС онемел!», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Некоторые комментаторы уверены, что слабый ответ лишь дискредитирует Москву, в то время, как мощный удар даст чёткое понимание для Евросоюза, что так себя вести больше не надо.

«Ответ должен быть сокрушительным», — пишет Alexander S.

Нашлись и те, кто призвал перестать иметь отношения с ЕС. Люди уверены, что это несамостоятельная структура и вести с ней диалог больше не о чем.

«ЕС ликвидировать. Изжил себя как Союз и как организация», — считает Раиса Р.

Напомним, 1 марта замглавы МИД России Александр Грушко заявил о том, что Москва ответит, в случае введения против страны новых санкций со стороны Евросоюза.