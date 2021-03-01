Братислава, , 21:45 — REGNUM Власти Словакии одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 1 марта в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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В официальном микроблоге «Спутник V» в Twitter сообщается, что Словакия стала уже 39-й страной в мире и второй после Венгрии страной Европейского союза, одобрившей применение российской вакцины.

Премьер-министр Словакии Игор Матович, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Братислава решила начать закупки «Спутник V», не дожидаясь его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), поскольку «не может тратить время впустую, когда вакцины в стране не хватает, а десятки граждан ежедневно умирают от COVID-19».

Матович поблагодарил российскую сторону за «корректный подход», а также выразил убеждение, что поставки вакцины будут осуществлены в согласованные сроки и Россия тем самым «докажет, что является стабильным партнёром, на которого можно положиться в трудные времена».