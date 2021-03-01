Нью-Йорк, США, 1 марта 2021, 21:37 — REGNUM Сделать так, чтобы Иран возобновил соблюдение своих обязательств по ядерной сделке, намерены США, сообщила 1 марта журналистам постпред Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Новый представитель США в ООН добавила, что на таких условиях, когда Иран станет снова соблюдать договорённость, Штаты «готовы вернуться в сделку».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая администрация США продолжает выдвигать Ирану условия по ядерной сделке, согласно которым Тегеран первым должен возвратиться к соблюдению соглашения. При этом США с 2017 года не являются его участником.
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