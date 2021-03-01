Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Администрация PlayStation Now опубликовала мартовский список новых игр каталога сервиса. Информация была опубликована 1 марта в блоге PlayStation.

В марте подписчики PlayStation Now, в частности, получили доступ к таким популярным играм, как World War Z и Infamous Second Son. Они также получили возможность сыграть в Ace Combat 7: Skies Unknown и Superhot.

Напомним, World War Z — это кооперативный шутер (упор в угре сделан на применение огнестрельного оружия). Infamous: Second Son представляет собой приключенческую экшен-игру с открытым миром.

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