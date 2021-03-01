Киев, 1 марта, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков резко критически оценивает восстановление импорта электроэнергии из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

Об этом он заявил в телеинтервью вечером 1 марта.

«Господи, как можно было в Верховной раде провести разрешение на покупку электроэнергии в Российской Федерации?» — задался вопросом Аваков.

Министр заявил, что «хоть его зарежь», он не может найти ответ на этот вопрос. Он отметил, что в этом конкретном случае он готов консолидироваться с украинскими олигархами.

«Лучше мы будем кормить своих олигархов, чем российских, но потом медленно их отдавливать — это моя стратегия», — сказал силовик.

Отвечая на уточняющий вопрос, Аваков высказал мнение, что президента Зеленского в данном вопросе просто «поставили перед фактом», когда ничего сделать уже было нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня резко критически в отношении импорта электроэнергии из России высказалась глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее политическая сила требует безотлагательно внести на рассмотрение парламента проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Украина начала импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в январе, чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии и прочих кризисных мероприятий в условиях критически низких запасов угля. Согласно открытым данным, с начала года закуплено более 550 млн кВт-часов.