Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Президент США Джо Байден обсудит с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором проблемы иммиграции во время виртуальной встречи 1 марта. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что президент Мексики собирается представить Байдену новый план по иммиграции, в рамках которого до 800 тыс. беженцем смогут легально пересечь границу с США.

Ранее Лопес Обрадор сообщил, что экономика США нуждается во временных рабочих мексиканцах.

В Белом доме пока не прокомментировали, собирается ли Байден принять программу, но отметили, что обе страны осознают пользу от легализации иммиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард написал Twitter о том, что Мексика одобряет решение Джо Байдена остановить строительство стены на границе США и этой латиноамериканской страны.