Пекин, , 21:27 — REGNUM Министерство обороны КНР выступило с заявлением, в котором решительно осудило попытки любых стран создать напряженность путем наращивания военного присутствия в бассейне Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом 1 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что внешнее вмешательство в регион осуществляется под предлогом «свободы судоходства».

Китайское военное ведомство сообщило о недавнем решении ВМС Франции направить в ЮКМ свои военные корабли, а также о предстоящей региональной операции военно-морского флота Великобритании.

Минобороны КНР отмечает, что в настоящее время ситуация в ЮКМ является стабильной; страны бассейна заинтересованы в его превращении в зону мира, дружбы и сотрудничества. Вместе с тем, китайская сторона решительно выступает против вмешательства в региональные дела стран, которые не имеют к ЮКМ никакого отношения. Пекин призывает соответствующие государства играть конструктивную роль, а также воздерживаться от эскалации напряженности.