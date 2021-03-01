Пекин, , 21:25 — REGNUM Сегодня состоялся телефонный разговор партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом 1 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что в ходе переговоров стороны затронули ряд вопросов, в первую очередь, касающихся борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Польская сторона проявила заинтересованность в получении китайской вакцины и попросила Китай предоставит партию препарата. В ходе обсуждения данной темы, Си Цзиньпин заявил, что Китай по мере возможности, исходя из своих ресурсов, а также внутренних интересов и внешних обязательств, готов предоставить польской стороне вакцины против коронавируса.