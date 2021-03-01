Донецк, , 21:24 — REGNUM Обесточенными остались после атаки ВСУ два посёлка ДНР — Сигнальное и Луганское, сообщает 1 марта Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Также в СЦКК отметили, что после миномётной атаки в Сигнальном оказались повреждены строения, в том числе и жилые дома, по восьми адресам. Повреждения получило остекление домов, ворота, хозпостройки.

Так, пострадали дома 7, 8 и 9 на улице Пушкина, дома 6, 8, 9 и 12 на улице Пионерской и дом 12 на улице Советской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мин было выпущено ВСУ по району Сигнального из миномёта калибра 120 мм вечером 1 марта.

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