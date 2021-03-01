Киев, , 21:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Соответствующий указ президент подписал сегодня, 1 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня же Зеленский лично вручал Козырю служебное удостоверение и пожелал чиновнику удачи в работе.

«Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей», — заявил он.

Отметим, что Козырь является уроженцем Донецка и до этого, согласно открытой информации, работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. Лишь в сентябре 2019 года был назначен заместителем главы Херсонской областной государственной администрации

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий губернатор Херсонской области Юрий Гусев в декабре 2020 года возглавил государственный концерн «Укроборонпром».