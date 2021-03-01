Пекин, , 21:23 — REGNUM В Пекине прошла церемония открытия учебного курса для кадровых работников в Партийной школе при ЦК КПК — Государственной административной академии (ГАА). Перед собравшимися выступил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, который призвал молодых сотрудников внести свой вклад в всестороннюю модернизацию и построение социалистического общества. Об этом 1 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что власти КНР традиционно уделяют большое внимание обучению и воспитанию руководящих кадров.

Лидер КПК и КНР в своем обращении к кадровым работникам указал на важность продолжения славных традиций КПК и отметил необходимость постоянного совершенствования передового стиля работы.