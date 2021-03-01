Кола, Мурманская область, , 21:21 — REGNUM Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, активисты проекта «Шеф в школе» и известный шеф-повар Константин Ивлев встретились в школе №2 города Кола Мурманской области, где вместе оценили состояние местной столовой, попробовали блюда, пообщались с учениками и работниками, а также презентовали новое меню, которое специально было разработано с упором на школьные завтраки и учетом региональной специфики Севера.

В начале своей поездки Константин Ивлев встретился в Мурманском колледже с преподавателями, которые ведут поварское дело. Он поделился с ними, каким, по его мнению, должно быть преподавание этой профессии, рассказал о тонкостях своей работы и ответил на все, интересующие педагогов, вопросы.

После этого вместе с главой региона Андреем Чибисом, исполнительным директором РДШ Ириной Плещевой и двумя школьниками-РДШефами, которые участвовали в конкурсе «РДШеф моего региона», знаменитый шеф-повар продегустировал блюда из меню школьной столовой, которые обычно питаются школьники Мурманской области.

«Наш проект «Шеф в школе» уже несколько месяцев шагает по стране. Мы решили, что без самих школьников вопрос качества питания в столовых решить не получится. И ребята активно включились в работу. Участниками проекта стали более 3200 активистов из всех регионов страны. Но чтобы выявить самых активных, лидеров мнений, которые готовы лично участвовать в наших мониторингах и выступать с предложениями, мы запустили конкурс «РДШеф моего региона». Свои видеовизитки прислали около 500 ребят. Больше всего: из Саратовской области, Санкт-Петербург, Дагестан. Ну, а сегодня мы в Мурманской области, где наш РДШеф Илья Либерман и Константин Ивлев оценили школьное питание региона. Но мы не только критикуем, но и предлагаем. Поэтому РДШ презентовало главе области новое меню с упором на школьные завтраки и с учётом местной специфики. Как видим, ученикам очень понравилось. Уверены, что к мнению детей и экспертов прислушаются!» — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

По словам Андрея Чибиса, в регионе уже предприняты меры, чтобы школьное меню стало более разнообразным: увеличен объем средств, выделяемых муниципалитетом. Если раньше стандарт был 122 рубля на питание, сейчас уже 158 рублей. Кроме того, глава Мурманской области считает, что можно более рационально использовать объем порций, чтобы повышать разнообразие.

«Мы специально позвали три самых крупных комбината питания, это Солнечный, Североморский и Кольский, для того, чтобы происходил обмен мнениями и общение. Не просто кто-то приехал, показал — и все разошлись. Мы договорились сейчас, что в качестве эксперимента начнем готовить по новому меню в одной из школ. Задача — научиться делать в пилотном формате в этом году, а дальше уже тиражировать и в другие школы. Тема повышения разнообразия школьного питания достаточно важна. Дети разные любят разное, и им очень важен выбор», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Константин Ивлев вместе со своей командой и представителями РДШ презентовали губернатору новое меню, разработанное специально для юных северян. По словам шеф-повара, оно обогащено витаминами, предусматривает необычные формы подачи и современные технологии приготовления.

«Изменения школьного питания, это же не только придумать блюдо, но, соответственно, его ещё должен кто-то приготовить. Повара тоже должны «перезагрузиться» и осмыслить сове понимание, и стараться готовить, как готовят во всех точках общепита, неважно ресторан это, кафе, бар, либо школьная столовая, потому что дети — это наше будущее. Неказистость и заключается в том, что где-то не хватает мастерства, где-то фантазии, поэтому я и обратил на это внимание. Самое главное все же вкус. Вкус на некоторые блюда хороший, в меру отличный. Где-то что-то ярче, где-то чего-то меньше. Но, по крайней мере, нет совсем плохих блюд», — рассказал Константин Ивлев, — Я всегда говорю о том, что, в первую очередь, мы едим глазами. Взрослые люди должны прививать детям такой же базис, как и в нас самих: мы едим глазами. Детей тем более надо направлять на это, для того, чтобы они ели не то, что продается в фастфудах, что является ожирением нации, но и в том числе ели бы то, что мы им готовим в соответствии с требованиями СанПиН. И лучше всего использовать декор при подаче или использовать интересную посуду. Мы приходим в выходные дни в кафе и рестораны, детям подают детское меню для того, чтобы завлечь интересными блюдами, посудой. Есть начальные классы, средние, старшие… Почему бы не поиграть на этом базисе? Для этого, на самом деле, даже денег много не надо, надо просто взять и попробовать!»

После этого шеф-повар и дети приготовили блюда из нового меню. Мясной рулет из оленины особенно понравился школьникам, а полученные знания они пообещали использовать при контроле качества питания в школах Мурманской области.

«Мы рады, что к мнению школьников в деле питания наконец стали прислушиваться. Мы хотим, чтобы еда давала силы для учёбы и радовала, а не шла в мусорку. Поэтому РДШефы продолжат следить за качеством еды в столовых и предлагать то, что можно было бы изменить», — рассказал один участников презентации нового школьного меню Лева Афиногенов.