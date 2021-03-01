Рагуза, Италия, , 21:21 — REGNUM Прокуратура итальянской Рагузы обвиняет командиров судна Mare Ionio в целенаправленной доставке в Италию нелегальных мигрантов за деньги, передает Il Messaggero в понедельник, 1 марта.

По официальной версии, корабль, который принадлежит некоммерческой неправительственной организации, занимается «спасением мигрантов в нейтральных водах Средиземного моря».

В каждой «партии» доставленных перевозчиками граждан фиксируются десятки случаев коронавируса, а спецслужбы считают весьма серьезной опасность проникновения в страну таким маршрутом боевиков ИГ (запрещено в РФ), отмечает в свою очередь Il Giornale.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство регулярными новыми высадками (и частыми побегами мигрантов из центров по их приему).