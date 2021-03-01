Пекин, , 21:15 — REGNUM На фоне сокращения китайских инвестиций, о котором сообщил Институт экономических исследований стран Восточной Азии при Австралийском национальном университете, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Канберру создать для двустороннего сотрудничества благоприятные условия. Об этом 1 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что прямые инвестиции Китая в Австралию в прошлом году упали на 61%, составив 783 млн долларов, что составляет рекордный минимум на последние шесть лет.

Дипломат отметил, что австралийская сторона неоднократно злоупотребляла концепцией «национальной безопасности», используя ее для недопущения китайских инвестиционных проектов, и по любому поводу вводила необоснованные ограничения. Речь, по словам Ван Вэньбиня, идет о практике политизации, которая противоречит принципам свободной торговли и свободной конкуренции, что наносит ущерб интересам не только Китая, но и самой австралийской стороны.