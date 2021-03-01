Рим, , 21:10 — REGNUM В ближайшее время новый премьер-министр Италии Марио Драги проведет совещание по вопросу о спасении государственной авиакомпании «Алиталия», передают национальные СМИ в понедельник, 1 марта.

В последние годы этим вопросом занимались все без исключения главы правительств. Почти каждый из них на определенном этапе сообщал о близости успеха, однако компания продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.