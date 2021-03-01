Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Новый пакет военной помощи Украине пойдёт на два патрульных катера, сообщил 1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, с учетом нового пакета помощи Украине, за период с 2021 по 2024 финансовый год Киев получит от США восемь катеров типа Mark IV.

«Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — добавил Кирби

Напомним, ранее Кирби заявил, что администрация США выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля текущего года минобороны Украины сообщило о получении от Вашингтона военной помощи в виде 70 надувных лодок.

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