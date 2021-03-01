Лима, 1 марта 2021, 21:11 — REGNUM Слушания, которые окажут решающее влияние на исход дела о принудительной стерилизации в Перу, проходят 1 марта. В ходе разбирательства обвинение может быть предъявлено экс-президенту страны Альберто Фухимори, пишет BBC.
Фухимори обвиняют в незаконной стерилизации тысяч перуанцев.
Экс-президент ранее пытался доказать, что стерилизация проходила по согласию, но сотни женщин утверждают обратное. Многие заявили, что их не поставили в известность; другие, что их насильно привязывали.
Напомним, что правительство Фухимори, пытаясь бороться со слишком высокой рождаемостью в стране, за несколько лет провело стерилизацию более 300 тыс. женщин и около 24 тыс. мужчин.
Ранее прокуратура Перу сняла все обвинения с администрации Фухимори, но правозащитники добились пересмотра дела.
На данный момент Фухимори уже отбывает 25-летний срок заключения по целому ряду других обвинений.