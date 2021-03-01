Киев, , 20:55 — REGNUM Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что осужденный на 7 лет заключения радикал Сергей Стерненко лишь придумал себе образ революционера, а на самом деле ни в каких серьёзных событиях он участия не принимал.

Об этом министр заявил в телеинтервью 1 марта.

Аваков подчеркнул, что и он лично, и президент страны Владимир Зеленский узнали о приговоре Стерненко только в день его оглашения. Также министр задался вопросом, в чем конкретно состоит героизм этого радикала.

«Не надо называть революционерами тех, кто лишь придумал себе образ бунтаря. В чём же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет… Он появился в самом финише Майдана и отличился при различных протестах с острой критикой», — заявил министр.

Глава МВД призвал не верить лозунгам, маскам и мифам, а смотреть на конкретные поступки.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Речь идет об уголовном производстве, по которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.

23 и 27 февраля состоялись акции протеста в защиту радикала, самые массовые мероприятия с участием более тысячи человек состоялись возле офиса президента Зеленского. Первая акция протеста переросла в силовое противостояние с задержанными и пострадавшими. Радикалы заявили, что будут митинговать бессрочно, пока Стерненко не отпустят на свободу.