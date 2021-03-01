Токио, , 20:54 — REGNUM Разработчики Monster Hunter Rise выложили в сеть концепт-арты, на которых изображено одно из мелких существ мира игры. Публикация была размещена 1 марта на Twitter-странице франшизы.

Существо известно под названием Stinkmink, что можно перевести как «вонючка». Геймеры могут найти его в некоторых частях демоверсии Monster Hunter Rise.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1366115998491963392

Согласно информации, ранее предоставленной разработчиками, несмотря на то, что эти твари выглядят милыми, они могут серьёзно разочаровать желающих их потискать.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1366161285747003392

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Monster Hunter Rise выйдет не только на портативной консоли Nintendo Switch. Разработчики объявили, что релиз ПК-версии игры состоится в 2022 году.

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