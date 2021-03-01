Милан, Италия, , 20:54 — REGNUM Италия должна «сама позаботиться о себе» в вопросе о вакцинации от коронавируса, в противном случае выход из кризисной ситуации так и не будет найден, с таким заявлением выступил в понедельник, 1 марта, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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«Поскольку из ЕС вакцины так и не приходят, справедливо искать их там, где они есть», — сказал Сальвини.

По его словам, только за последние сутки главы 3 из 21 регионов Италии сообщили ему, что вынуждены замедлять процесс вакцинации из-за задержек с поставками.

Еще определеннее выразился глава другой правоцентристской партии — «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он отметил, что проблему можно решать одним из двух способов: наладить производство вакцины внутри страны «или покупать русскую вакцину, которая демонстрирует отличные результаты, но еще не сертифицирована в ЕС».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 1 марта, в Италии умерли 97 945 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 246 (днем ранее — на 192). Число подтвержденных носителей выросло на 13 114 (днем ранее — на 17 455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 938 371 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 424 333 человека — на 1966 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 411 663 человека (за день этот показатель вырос на 8004), что составляет 2,34% населения Италии.